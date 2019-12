« Il est où votre handicapé ? » : un chien d’assistance et son formateur refusés d’entrer dans une Fnac… la scène a été filmée ! (vidéo)

Au printemps dernier, un homme malvoyant a été jeté hors d’un commerce d’agro-alimentaire, car ce dernier était rentré avec son chien d’assistance. Malgré les rappels à la loi à certains commerces et enseignes, il semble que les chiens d’aveugles ou d’assistance dérangent encore certaines personnes. À Chambéry, un agent de sécurité et le directeur de l’enseigne Fnac refusent l’accès à un chien et son formateur, en utilisant des arguments à la fois douteux, et punis par la loi. Filmée par le formateur, la scène est visible dans la vidéo ci-dessous.

>> À lire aussi : Un athlète handicapé grimpe un mur d’escalade avec son fauteuil roulant

Un formateur est interdit d’entrer dans une enseigne Fnac avec son chien d’assistance

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Eric Gillon, formateur de chien d’assistance, et le labrador noir en formation ont été tous les deux interdits d’entrer dans le magasin Fnac de Chambéry. Eric Gillon était sorti afin de former le chien, notamment pour lui faire prendre l’habitude et le préparer à toutes sortes de situation. Lorsqu’il arrive dans le magasin Fnac, l’homme se fait tout de suite interpeller par le vigile qui le somme de sortir du magasin. L’homme prend alors son téléphone pour filmer la scène improbable.

Face aux échanges entre les deux hommes, le responsable du magasin décide d’intervenir… En faveur du vigile. Alors que le formateur possédait tous les papiers prouvant que le labrador était un chien d’assistance, ces derniers ont du quitter les lieux. « Il est où, votre handicapé ? » lance alors le vigile. Malgré ses indications sur la loi et sur ses droits, le formateur devra attendre l’intervention de la police. Les agents des forces de l’ordre soutiendront le formateur et le labrador, qui pourront finalement faire un tour dans le magasin.

Je viens de retirer la vidéo suite à l'appel du directeur de la Fnac de Chambéry qui n'est pas la personne nous ayant… Publiée par Eric Gillon sur Dimanche 1 décembre 2019

>> À lire aussi : Ce chien n’hésite pas une seconde à sauver cette petite fille en danger ! (vidéo)

La société Fnac répond au formateur

Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo a indigné les internautes, faisant une très mauvaise campagne de communication à la Fnac de Chambéry. Sur Facebook, le formateur partage cependant un post expliquant que ce dernier s’est entretenu avec le directeur du magasin lui ayant refusé l’accès. Selon lui, des paroles et des excuses sincères ont été prononcées. Il en profite également pour remercier les agents de sécurité qu’il croise souvent, et qui « nous accueillent quotidiennement sur Chambéry avec le sourire et souvent une caresse pour le chien » .

Pour rappel : refuser l’accès à un lieu ouvert au public, un type de transport ou un commerce, à une personne accompagnée d’un chien d’assistance ou un chien-guide, relève d’un délit pouvant aller jusqu’à une amende de 150 à 450 euros. Cela équivaut également si vous refusez l’accès à un formateur et le chien en formation.

>> À lire aussi : Alors qu’il faisait -3°C dehors, cette chienne a fait quelque chose d’incroyable pour sauver la vie de 5 chatons abandonnés