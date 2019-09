Cet homme malvoyant avec son chien guide se fait refouler d’un restaurant à Martigues

C’est malheureusement une histoire qui a tendance à devenir commune. Ce jour-là, du côté de Martigues dans les Bouches-du-Rhône, cet homme malvoyant arrive au restaurant avec son chien guide. Mais rapidement, il se fait sortir pour cause de « moquette neuve. »



Cet homme malvoyant se fait refouler du restaurant

Ce vendredi 20 septembre, un homme malvoyant passe la porte d’un restaurant à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Accompagné de sa chienne Idem et de son accompagnateur Guillaume Valbonesi, Sylvain Campana a pourtant rapidement dû faire demi-tour. En effet, alors qu’il s’attable tranquillement « Au bureau », le gérant les rejoint et leur demande gentiment de prendre la sortie.

Très étonné par cette requête, le petit groupe demande des explications. Et sans plus tarder, le directeur évoque « une moquette neuve ». Du coup, comme il ne veut pas qu’elle soit salie par la chienne, il leur demande tout simplement de sortir sans demander leur reste.

À l’encontre de la loi française

Souffrant de déficience visuelle, cet homme malvoyant est donc systématiquement accompagné de son chien guide dans ses déplacements quotidiens. Et du côté de la loi française, cette dernière stipule qu’ils sont autorisés à pénétrer dans tous les lieux ouverts au public. D’ailleurs, c’est un détail que rappellent simplement M. Campana et M. Valbonesi au restaurateur mais visiblement, ce dernier reste sourd à cette remarque et leur demande de prendre la porte.

Très remontés contre l’enseigne, ils décident tout de même de contacter la police pour signaler ce contournement de la loi. Toutefois, ils quittent le restaurant pour aller chercher un lieu plus accueillant. Et il faut savoir que l’établissement risque une amende entre 150 et 450 € pour avoir demandé à cet homme et son chien guide de sortir de son établissement. Espérons que dans ce cas précis, elle soit appliquée afin que cela serve de leçon à ce restaurateur à l’avenir.

