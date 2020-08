Disney commercialise des costumes pour les enfants handicapés

Sur son site de vente en ligne, Disney propose une nouvelle collection de déguisements. Des costumes qui s’adaptent aux enfants en situation de handicap. Retour sur cette actualité avec Le Tribunal du Net.

Des costumes adaptables aux fauteuils roulants

Porter un déguisement ou costume de son héro préféré, tous les enfants adorent. Et la firme américaine le sait bien. En effet, Disney a décidé de commercialiser des costumes pour les enfants handicapés, ainsi que des housses en feutre rigide. Ces housses servent à transformer complètement le fauteuil roulant de votre enfant. Les enfants ont la possibilité de porter la robe de Cendrillon avec son carrosse ou encore de transformer le fauteuil en voiture à réaction de M. Indestructible. Les décorations couvrent souvent une partie des roues.

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, ces vêtements ont été élaborés avec « des jambes plus longues et plus larges ainsi qu’un accès au niveau du ventre permettant de faire passer, en toute discrétion, un tube. » Voyez plutôt la photo ci-dessous.

Commercialisation aux Etats-Unis, pour l’instant

Ces panoplies sont vendues sur le site en ligne de Disney, uniquement aux États-Unis, pour le moment. Proposées à environ 50 dollars, aucune date de commercialisation en France n’a encore été annoncée par le géant américain. Cependant, cela ne devrait pas tarder, alors… patience !

C’est une initiative géniale de la part de Disney que de prendre en considération les personnes à situation de handicap.

