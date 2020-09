Un snowboardeur paralysé devient skateur acrobatique en chaise roulante

Tony Thogmartin a le sport dans le sang. Ce n’est pas un accident, aussi grave soit-il, qui l’empêchera de ressentir l’adrénaline. Complètement paralysé des membres inférieurs, cet ancien snowboardeur qui s’est cassé le dos en faisant une figure, est devenu un skateur acrobatique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il se sert à présent de sa chaise roulante comme d’un skateboard.

Son accident de snowboard ne l’empêchera pas de faire du sport

En 2017, Tony Thogmartin, un snowboardeur promis à un bel avenir dans sa discipline, a été victime d’un grave accident. Malgré la prise en charge rapide et les nombreuses opérations au dos, le sportif a perdu la mobilité dans ses jambes. Non seulement sa vie a changé du jour au lendemain, mais il s’est également retrouvé sans l’espoir de pouvoir un jour remonter sur une planche. Après quelques mois seulement, il s’est remis à faire du sport, en chaise roulante. Avec beaucoup de volonté, il s’est rendu compte qu’il était possible de continuer à pratiquer un sport, malgré son lourd handicap.

Il est devenu un champion de skate acrobatique en chaise roulante

Tony utilise une chaise roulante de cross appelée un WCMX (wheelchair motocross). Ce fauteuil lui permet de réaliser des figures sur une rampe et dans un skatepark. « Je m’entraîne au skatepark trois à quatre fois par semaine, mais c’est plus que simplement faire du skate. Les autres jours, je fais des exercices physiques comme la musculation ou du cardio. Quand je suis dans un skatepark, tout le monde s’arrête et regarde avec étonnement. Cela me rend vraiment nerveux mais je l’ai accepté et ils ont raison de le regarder, c’est assez fou. » Avec les figures extrêmes qu’il tente de réaliser dans son fauteuil, Tony a déjà été victime d’autres plus petits accidents. Il a par exemple perdu le bout de son doigt car il heureusement pu faire recoudre. Il s’est déjà cassé le poignet et plusieurs doigts. Il a également participé à plusieurs compétitions nationales et il est vice-champion américain de skateboard en chaise roulante. « J’adore ma vie et je ne changerais rien si je pouvais. J’ai utilisé cette tragédie et l’ai transformée en quelque chose de positif, ce qui m’a offert de grandes opportunités ».

