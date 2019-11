Un athlète handicapé grimpe un mur d’escalade avec son fauteuil roulant

L’athlète Woody Belfort, 23 ans, est capable de réaliser des prouesses sportives que peu d’entre nous sont capables de faire… Pourtant, ce Canadien n’a pas l’usage de ses jambes. Il a une nouvelle fois prouvé que son handicap n’était pas un frein à l’exploit. Il a escaladé un mur d’escalade avec son fauteuil roulant. Regardez la vidéo pour voir sa détermination.

> À lire aussi : Amputé des 4 membres, ce petit garçon devient champion de karaté !

Un athlète paralysé des membres inférieurs ne croit pas aux limites de son corps

Woody Belfort est atteint d’infirmité motrice cérébrale, une maladie congénitale du mouvement, qui empêche la tonicité musculaire. Aucun de ses membres inférieurs ne fonctionnent et il ne peut s’aider que du haut de son corps pour réaliser des actions et des mouvements que nous avons tous l’habitude de faire au quotidien mais qui pour lui semblent impossibles. Le plus étonnant est que Woody est sportif de métier. Il est basketteur et bodybuildeur. Ce Québécois d’origine haïtienne a intégré l’équipe de basket du Québec pour les Canada Games de 2019.

> À lire aussi : Un judoka pro devient obèse et suicidaire après un accident : il devient bodybuilder pour sortir de cet enfer

Il grimpe au mur d’escalade en chaise roulante

Le jeune sportif s’est rendu dans une salle d’escalade à Montréal ce weekend, et il a réalisé un nouvel exploit sportif en grimpant sur le mur, tout en restant dans sa chaise roulante. Avec la seule force de ses bras, il a escaladé le mur, hissant vers le haut tout son corps et la chaise qui le soutenait. « Peu importe la hauteur d’un mur, n’arrêtez pas de grimper », écrit Woody sur son profil Instagram en légende de la vidéo où on peut le voir escalader le mur. « Il n’y a que deux options possibles : gagner ou apprendre. L’échec n’en est pas une ».

> À lire aussi : Un sportif amputé de la jambe suite à un cancer participe à Ninja Warrior

Crédits : Instagram/woody_belfort